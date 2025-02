Fiorentina: Palladino, smentisco tensioni fra me e ds Pradé

agenzia

Il tecnico viola, voci false e infondate che mi danno fastidio

FIRENZE, 21 FEB – “Smentisco categoricamente che ci siano tensioni fra me e il direttore Pradè, in attesa che lo faccia anche lui credo di parlare anche a nome della società. Queste voci che escono mi danno fastidio sono false e infondate”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, intervenendo al Viola Park a due giorni dalla trasferta di Verona, una gara che s’annuncia importante per cercare di ripartire dopo il discusso passo falso interno con il Como. “All’interno della società c’è un rapporto di fiducia, stima, dialogo. Chi vuole continuare a dire e scrivere cose diverse faccia pure, io nei prendo atto e penso solo a lavorare e a migliorare la squadra – ha proseguito il tecnico viola -. La sconfitta di domenica come è ovvio non ha fatto piacere a nessuno. Siamo tutti delusi e arrabbiati e vogliamo vincere la prossima partita consapevoli che bisogna fare di più. Dopo un ko finisco spesso in discussione? Giusto mi prenda io tutte le responsabilità e le critiche e i giocatori che danno sempre il massimo siano lasciati in pace”.

