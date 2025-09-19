Fiorentina: Pioli, è arrivato momento di vincere e giocare bene

agenzia

I viola col Como cercano il primo successo in A. Kean in gruppo

FIRENZE, 19 SET – “Non siamo contenti della classifica che abbiamo, per domenica voglio una Fiorentina vincente”. A due giorni dalla partita con il Como, la seconda consecutiva al Franchi dopo quella persa 3-1 sabato scorso con il Napoli, Stefano Pioli e la sua squadra puntano a conquistare il primo successo in campionato. “Mi aspettavo una crescita maggiore – ha ammesso il tecnico -. Dobbiamo migliorare l’approccio, rendere la manovra più veloce, fluida, offensiva e cercare di essere pronti nella metà campo avversaria. I ragazzi stanno lavorando bene e sono sicuro arriveranno i risultati che tutti noi e tifosi vogliamo, è arrivato il momento di vincere e giocare bene, sono ancora tante le cose che non funzionano al 100%”. La priorità è sbloccare gli attaccanti che in campionato, sono ancora a digiuno, compreso Kean che nel frattempo, dopo l’influenza, ha ripreso da oggi ad allenarsi con i compagni. “Se non avrà ricadute Moise potrà giocare dal 1′. Anche Gudmundsson lavora coi compagni ma non lo vedo ancora al massimo, comunque abbiamo ancora due allenamenti”. Pioli non anticipa le scelte di formazione ma rispetto a quella schierata col Napoli si annunciano dei cambi, come l’utilizzo dall’inizio di Fazzini e Nicolussi Caviglia. Ma al di là di chi giocherà subito o a partita in corso conteranno per l’allenatore l’atteggiamento e l’attenzione per “cercare di essere dominanti contro il nostro avversario. Il Como è un’ottima squadra, ben guidata da un allenatore che diventerà grande, con diversi giocatori di qualità a partire da Nico Paz che sa fare tutto e dovremo cercare di ingabbiare”. A proposito del club lombardo, rispetto a quello viola che ha deciso di puntare su elementi italiani, sono tanti i calciatori stranieri in rosa e arrivati anche dall’ultimo mercato. “Mi ha un po’ sorpreso quanto ha dichiarato Fabregas, cioé che non ha trovato italiani capaci di alzare il livello della squadra e del suo gioco, mi auguro che le scelte della Fiorentina si confermino quelle giuste”.

