Fiorentina: Pioli ‘Napoli top, ma vogliamo giocarcela alla pari’

'Grande emozione ritorno al Franchi, privilegiato avere Kean'

FIRENZE, 12 SET – ”Sappiamo di dover affrontare la squadra e l’allenatore più forti ma ce la vogliamo giocare alla pari, con le nostre idee e la nostra convinzione, con la voglia di dare un segnale a noi stessi e ai nostri tifosi e capire che siamo sulla strada giusta”. Così Stefano Pioli alla viglia della partita con il Napoli, domani alle 20,45, che segnerà il debutto stagionale della Fiorentina al Franchi insieme al ritorno del tecnico viola dopo l’esperienza vissuta a Firenze fra il 2017 e il 2019. ”Sarà una grande emozione di sicuro – ha aggiunto Pioli – Conte è uno degli allenatori migliori d’Europa e al mondo e il suo Napoli è ancora favorito per lo scudetto e farà bene pure in Champions. Sarà poi la partita a dire quanto divario c’è fra loro e noi, non esistono squadre perfette o imbattibili. Noi ci proveremo, il nostro direttore ha detto che quest’anno l’obiettivo è vincere qualcosa, almeno dieci squadre partono pensando così, alla fine poi ci riescono solo in poche. Quindi testa bassa e pedalare”. In attesa di sciogliere il dubbio su Gudmundsson alle prese con un infortunio alla caviglia, Pioli si tiene stretto Kean reduce da tre gol in nazionale: ”Mi sento molto privilegiato ad avere Moise e può ancora crescere e diventare ancora più forte. Sia lui che Dzeko sono rientrati molto carichi”.

