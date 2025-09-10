Fiorentina: Pradè, dopo le critiche ho pensato a passo indietro

agenzia

Il ds: Rimasto per fiducia presidente. Pioli? Mai cercato altri

FIRENZE, 10 SET – ”Ho pensato di fare un passo indietro quest’estate, mi ha spinto ad andare avanti la grande fiducia del presidente e la connessione con tutto l’ambiente, un rapporto di grande forza e unione come mai ho trovato in carriera e mai forse ritroverò altrove”. Così Daniele Pradè parlando in conferenza al Viola Park: al termine dello scorso campionato la contestazione della curva Fiesole aveva coinvolto tutta la società, compreso lo stesso direttore sportivo. ”La critica ci sta e il tifoso è libero di esprimersi come crede, è stata un’estate in cui abbiamo lavorato tanto, cercherò di cambiare questa valutazione nei miei confronti con l’impegno, sperando arrivi poi un applauso – ha continuato il dirigente viola – Abbiamo condiviso ogni scelta con il presidente e gli altri dirigenti. E quando si è dimesso Palladino cui va riconosciuto di aver fatto un ottimo lavoro abbiamo subito pensato a Pioli. Non abbiamo cercato altri allenatori e lui ci ha dato subito carta bianca. L’anno scorso è stato quello della ricostruzione, questo è quello della costruzione. Siamo felici della strada presa”.

