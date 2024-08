Fiorentina: presi Gosens, Cataldi e Bove

agenzia

La viola chiude il mercato con tre colpi a sorpresa

FIRENZE, 30 AGO – La Fiorentina mette a segno tre colpi nelle ultime ore del mercato estivo: ha acquistato Robin Gosens in prestito oneroso dall’Union Berlino con obbligo di riscatto condizionato alle presenze, ha ufficializzato l’ex capitano della Lazio Danilo Cataldi (già a Firenze) prelevato in prestito con opzione e ha preso dalla Roma Edoardo Bove (pure lui già in arrivo) in prestito oneroso con diritto di riscatto per circa 10 milioni. Intanto ha ceduto al Fenerbache Sofyan Amrabat per 15 milioni e l’argentino Infantino in prestito al Cosenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA