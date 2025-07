Fiorentina: secondo giorno di ritiro con test sul 3-5-2

agenzia

Domani sarà presentato Pioli. Gudmundsson, contento d'essere qui

FIRENZE, 15 LUG – Secondo giorno di ritiro per la Fiorentina al Viola Park e subito una doppia seduta di allenamento. Quella pomeridiana era aperta per la prima volta ai tifosi, accorsi in qualche centinaio, e vedeva in tribuna anche i corsisti di Coverciano, per il patentino da allenatore, tra i quali Leonardo Bonucci. Il lavoro si è concluso con una partitella con entrambe le formazioni schierate col 3-5-2. Da una parte Martinelli, Pongracic, Valentini, Viti, Sottil, Mandragora, Fazzini, Bianco, Gosens, Beltran e Dzeko e dall’altra De Gea, Comuzzo, Mari, Ranieri, Dodo, Fagioli, Ndour, Richardson, Parisi, Gudmundsson e Kean. Non hanno svolto l’allenamento Barak, Infantino, Ikone, il giovane Fortini e l’infortunato Kouame. Per alcuni di loro nei prossimi giorni ci possa essere la cessione. Prima dell’allenamento, Gudmundsson aveva parlato ai microfoni di Sky: “Sono molto contento di essere rimasto Non è stato facile per Fiorentina e Genoa trovare un accordo ma finalmente è successo. Soprattutto sono contento di poter essere qui dal primo giorno di precampionato, per conoscere i nuovi acquisti, il nuovo allenatore e tutto lo staff. Non vedo l’ora che inizi questa stagione – ha detto il giocatore islandese -. La scorsa stagione ho avuto un paio di infortuni che mi hanno condizionato. Spero quest’anno di poter rimanere sempre in salute e se dovessi riuscirci sono certo che saranno tutti contenti”. Domani alle 12.30 ci sarà la presentazione alla stampa di Stefano Pioli mentre nel pomeriggio si replica con un allenamento aperto ai tifosi.

