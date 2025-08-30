Fiorentina: siglato il nuovo accordo con Moise Kean

agenzia

Ritoccati ingaggio e clausola. Commisso: "Siamo felici"

FIRENZE, 30 AGO – La notizia era nell’aria e da oggi è ufficiale: la Fiorentina e Moise Kean hanno trovato l’accordo per rivedere il contratto che lega l’attaccante viola, 25 gol la scorsa stagione, fino al 2029. Rispetto al precedente contratto firmato un anno fa è rimasta intatta la durata ma sono stati rivisti l’ingaggio che raddoppia e passa a 4.5-5 milioni di euro a stagione comprensivi di bonus, e la clausola rescissoria che dagli iniziali 52 milioni sale a 62. L’annuncio è stato dato dalla stessa società. “Fin da quando ci siamo seduti a parlare con Kean insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè, lo scorso 21 aprile a Cagliari, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze – il commento del presidente Rocco Commisso sempre tramite i canali del club – Da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola. Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso”. Quindi il messaggio dello stesso centravanti: “Ringrazio il presidente Commisso e tutta la dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata”.

