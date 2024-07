Fiorentina: tifosi alla società ‘quanto lavoro da fare’

agenzia

'Tra un mese vedremo se ambizione club collima con la nostra'

FIRENZE, 31 LUG – I tifosi della Fiorentina sollecitano la proprietà e la società a muoversi sul mercato per rinforzare la squadra. E’ l’invito lanciato dall’Associazione Centro Coordinamento Viola Club che rappresenta oltre 150 viola club in Italia e nel mondo attraverso un comunicato, il secondo dopo quello diffuso lo scorso 5 giugno all’indomani della conferenza stampa del dg viola, Alessandro Ferrari, e del ds, Daniele Pradè, che avevano annunciato l’intenzione di allestire una Fiorentina ambiziosa. ”Siamo al 31 luglio 2024, al giro di boa del calciomercato, a 17 giorni dall’inizio ufficiale della nuova stagione e constatiamo che il lavoro da fare è molto, sia dal punto di vista “quantitativo” che soprattutto “qualitativo” – si legge nella nota – Ci ritroveremo tra un mese, a campionato iniziato e preliminare di Conference League giocato per verificare se l’AMBIZIONE annunciata a suo tempo dalla società, coinciderà con quella dei tifosi”. Al momento sono arrivati a Firenze a disposizione di Raffaele Palladino l’attaccante Kean, il difensore Pongracic e il centrocampista Colpani ed è stato ceduto uno dei veterani, Nikola Milenkovic, intanto continuano le voci sulla possibile partenza di Nico Gonzalez accostato nelle ultime ore ad Atalanta e Juventus (la Fiorentina lo valuta non meno di 40 milioni) come quelle relative al giovane talento Kayode che piace a diversi club inglesi. Quanto ai possibili acquisti, il nome più forte si conferma quello del centrocampista statunitense del Venezia, Tessmann attualmente impegnato alle Olimpiadi: fra i club l’accordo sarebbe sulla base di circa 6 milioni, manca però ancora quello con gli agenti. Reduci da una tournée in Inghilterra conclusa ieri con il pareggio per 2-2 nell’amichevole con l’Hull City (II Divisione) i viola torneranno ad allenarsi venerdì dopo un giorno di riposo: nel frattempo sono rientrati Martinez Quarta e Sofyan Amrabat mentre Gonzalez è atteso non prima di lunedì prossimo.

