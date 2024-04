Fiorentina, turnover a Salerno pensando a Coppa Italia

agenzia

A riposo quattro titolari in vista della semifinale con Atalanta

FIRENZE, 20 APR – In campo domani a Salerno ma con il pensiero rivolto alla semifinale di ritorno di Coppa Italia mercoledì prossimo contro l’Atalanta: la Fiorentina è partita per la trasferta campana con molti big assenti, tutti reduci dalla battaglia di giovedì in Conference con il Viktoria Pilsen, battuto solo ai supplementari con le reti di Nico Gonzalez e Biraghi che hanno permesso alla Viola di approdare per il secondo anno di fila alle semifinali della competizione europea. Di qui la decisione di Vincenzo Italiano, tenendo conto dell’importante impegno di Bergamo che vale l’accesso alla finale di optare per un ampio turnover lasciando a riposo lo stesso Gonzalez, Lucas Beltran (colpito duro a una caviglia), Andrea Belotti e per la seconda partita di fila Jack Bonaventura sofferente ad una caviglia. Ancora assente Nzola, anche se si sarebbe allenato regolarmente: nel clan viola parlano di problemi personali per l’attaccante ex Spezia, da tempo finito ai margini. Il tecnico viola, che oggi non ha parlato ai canali ufficiali come ormai consuetudine dopo una partita infrasettimanale, ha quindi convocato tre Primavera, il difensore Biagetti e gli attaccanti Caprini e Sene. Al netto delle assenze, e di un’altra sfida cruciale come quella di mercoledì prossimo, la Fiorentina farà comunque di tutto per ripartire in campionato dove al momento è scivolata fuori dalla zona Europa: l’obiettivo è ritrovare una vittoria che in Serie A manca da quasi due mesi, dal 26 febbraio, 2-1 con la Lazio, e in trasferta da quattro, dal 22 dicembre scorso, 1-0 a Monza. Lo stadio di Salerno però non si annuncia tradizionalmente dei più amichevoli per la Fiorentina che nel massimo campionato non ci ha ancora mai vinto: sotto l’attuale gestione tecnica ha subito una sconfitta (2-1 nella stagione 2021-22) e ottenuto un pareggio per 3-3. Per cercare di sfatare il tabù contro ,la squadra ultima in classifica Italiano chiederà a Kouamé di fare gli straordinari giocando prima punta coadiuvato da Ikoné, Barak e Sottil, in mediana dovrebbe toccare a Maxime Lopez e Duncan, in difesa potrebbe essere rilanciato a sinistra Parisi mentre a destra è ballottaggio fra Kayode e Faraoni.

