Fiorentina: ufficiale la cessione di Quarta al River Plate

Club ringrazia il difensore per professionalità e attaccamento

FIRENZE, 07 GEN – La Fiorentina ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Lucas Martinez Quarta al Club Atletico River Plate. Il difensore argentino ha giocato a Firenze per quattro stagioni. “Il presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, la dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Lucas per la professionalità, l’affetto ed il grande attaccamento alla maglia viola dimostrati in questi anni e gli augurano il meglio per il suo futuro, sia professionale che privato”, il messaggio postato sui canali del club viola che da questa cessione incasserà circa 8 milioni di euro.

