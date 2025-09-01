Fiorentina, ufficiale Tariq Lamptey a titolo definitivo

agenzia

Il classe 2000 arriva dal Brighton, contratto fino al 2029

FIRENZE, 01 SET – La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno Tariq Lamptey dal Brighton. Classe 2000, nato in Inghilterra di nazionalità ghanese, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea e vanta oltre 100 presenze in Premier con il Brighton. Per il club viola è un’operazione da circa 6 milioni, il giocatore ha firmato fino al 2029. Intanto Jonathan Ikoné si trasferirà al Paris Fc: operazione da 3 milioni più una percentuale a favore della Fiorentina sulla futura rivendita.

