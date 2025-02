Fiorentina: Zaniolo ‘sarebbe un sogno arrivare un Champions’

agenzia

Sul rapporto con Gasperini: "Lo ringrazio, mi ha aiutato molto"

FIRENZE, 07 FEB – ha lasciato la Fiorentina quando aveva 16 anni e ora il destino lo riporta in viola. “Successe che la società preferì fare altre scelte. È stata comunque una mia fortuna, perché qui ero chiuso, mentre all’Entella ho potuto dimostrare il mio valore”: Nicolò Zaniolo rivestirà la maglia viola per dare il proprio contributo nel riuscire a centrare obiettivi importanti e prestigiosi, come la vittoria della Conference League. “La Conference è una competizione europea dove non è scontato arrivare in fondo, è un percorso tortuoso. Il nostro organico è però importante, ci faremo trovare pronti” dice, o al termine della stagione arrivare in Champions League: “Siamo una squadra forte, completa. Naturalmente il campionato è ancora lungo, ma bisogna mantenere la nostra identità. Sarebbe un sogno arrivare un Champions”. Zaniolo è arrivato alla Fiorentina dopo la non fortunata esperienza all’Atalanta e nonostante tutto ha voluto ringraziare mister Gasperini: “Lui mi ha aiutato molto, nonostante arrivai lì con un ritardo di condizione importante. Mi ha migliorato molto, anche nel modo di vedere il calcio. Poi ognuno ha le proprie idee, lui ha preferito altri giocatori, ma lo rispetto e lo ringrazio”. E a chi gli chiede se ha rimpianti per la sua carriera lui risponde che: “I rimpianti sono il passato. A me piace vivere il presente pensando al futuro. Non ho rimpianti, perché le scelte che ho fatto le reputavo giuste. Ho ancora una vita davanti, ho 25 anni, non vedo l’ora di iniziare a giocare per questa grande famiglia”. Alla Fiorentina ritrova anche Edoardo Bove, anche se purtroppo non potranno giocare assieme per il malore che ha colpito il centrocampista viola lo scorso dicembre contro l’Inter (nel recupero giocato ieri sera al Franchi i viola hanno vinto per 3-0): “Edo lo conosco perché abbiamo giocato insieme a Roma. È un ragazzo straordinario, sempre pronto a darti una mano. Sempre impegnato, mai una parola fuori posto. Siamo amici. Mi dispiace per ciò che è successo, sarò sempre al suo fianco per dargli una mano”. Infine, Zaniolo ha spiegato perché ha scelto la maglia numero 17: “Quando arrivai in Turchia al Galatasaray successe un terribile terremoto. Qualche giorno dopo il padre di un ragazzo che purtroppo morì mi scrisse e mi chiese se potessi prendere il suo numero di maglia, il 17”.

