Fiorentina: Zaniolo sempre più vicino, atteso in città

Tra i giocatori accostati ai viola anche Fagioli e Ngonge

FIRENZE, 30 GEN – Nicolò Zaniolo è sempre più vicino alla Fiorentina. Mancano ormai pochi dettagli per il trasferimento del giocatore a Firenze dove è cresciuto nelle giovanili: l’Atalanta sta risolvendo il prestito con il Galatasaray e la stessa società viola sta a sua volta definendo la trattativa con il club turco. La formula dovrebbe prevedere il prestito con obbligo di riscatto dopo un determinato numero di presenze, si tratterebbe di un’operazione intorno ai 16 milioni. Salvo imprevisti, Zaniolo dovrebbe arrivare a Firenze tra venerdì e sabato. Tra i giocatori accostati alla Fiorentina anche il centrocampista della Juventus Fagioli e l’esterno offensivo del Napoli Ngonge, con la stessa società partenopea è in corso una trattativa per la cessione del centrale Pietro Comuzzo: al momento ci sarebbe una distanza di 5 milioni fra offerta del Napoli (35) e richiesta dei viola (40). Prossimo a traferirsi in prestito all’Empoli Christian Kouamé.

