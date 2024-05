++ Fip e Lega basket contro agenzia governo, ‘autonomia lesa’ ++

agenzia

Incontro Petrucci-Gandini, preoccupazione per il progetto

ROMA, 06 MAG – “Forte rischio di un condizionamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo” e “preoccupazione per i tempi e le modalità di applicazione” del provvedimento, oltre che per il fatto “di esserne stati tenuti all’oscuro”. Lo si sottolinea in una nota congiunta dalla Fip e dalla Lega basket serie A, dopo un incontro tra i presidenti, Giovanni Petrucci e Umberto Gandini dedicato al progetto del governo di costituire una Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche

