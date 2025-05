Flick ‘Lewandowski torna per l’Inter? solo se medici danno l’ok’

agenzia

Tecnico Barça pensa a turn over con Valladolid. Torna Ter Stegen

ROMA, 02 MAG – “Lewandowski e Balde? Speriamo che possano essere disponibili per giocare, ma dobbiamo attendere. In situazioni così non si devono fare le cose in fretta. Quando i medici mi daranno l’ok, com’è successo con Lamine, allora potranno giocare”. Così, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Valladolid, il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha risposto a chi gli chiedeva se Lewandowski e Balde saranno disponibili martedì prossimo per la semifinale di ritorno di Champions, a Milano contro l’Inter. Il riferimento a Lamine Yamal è al fastidio accusato dal ‘wonder boy’ durante il riscaldamento prepartita di mercoledì scorso, quando poi il n.19 è stato in grado di giocare, e di dare spettacolo. Flick, preoccupato in vista dell’Inter anche per la possibile assenza di Koundé che ha dei problemi fisici, ha annunciato che contro il Valladolid in porta tornerà Ter Stegen, fermo dal 22 settembre dell’anno scorso per la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. “Va verso il pieno recupero – ha spiegato Flick -, lo intuisco dal fatto che si allena in modo fantastico. Marc giocherà domani, poi se lo utilizzerò anche nelle prossime partite ora non posso dirlo: viviamo nel presente”. In vista di un possibile turn over domani, per preservare dei titolari per mercoledì prossimo, Flick ha convocato per questa partita tre ragazzi della squadra filiale, ovvero l’esterno offensivo Dani Rodriguez, il centrocampista Noah Darvich e il difensore Landry Farré, 55 anni in tre.

