Fluminense vuole Ronaldo e Neymar per Mondiale per club

agenzia

Società carioca per ora riceve due no, ma presidente insisterà

ROMA, 04 GIU – Nonostante la lista dei giocatori che ogni club potrà utilizzare nell’ormai imminente Mondiale in America possa arrivare a contenere fino a 35 giocatori, il Fluminense ha fatto sapere di averne iscritti solo 31, in modo da avere ancora quattro posti liberi, da riempire entro martedì 10. Lo ha rivelato il presidente del club carioca, Marcio Bittencourt, in un’intervista al podcast ‘Setor Sul’, in cui ha precisato di voler riempire “quelle quattro caselle con dei grandi giocatori”. “Abbiamo lasciato aperta la lista – le sue parole – perché anche se c’è poco tempo, noi vogliamo prendere qualcuno che conti, pur se il nostro fatturato non potrà mai competere con quelli dei club europei”. Bittencourt ha poi rivelato che, d’accordo con il tecnico Renato Gaùcho (l’ex calciatore romanista Portaluppi) ha tentato di ingaggiare, anche per il solo Mondiale, Neymar e Cristiano Ronaldo. “A proposito di quest’ultimo- ha detto il presidente del Fluminense – non ho parlato con lui direttamente, ma con Jorge Mendes, del quale non posso dirmi amico, ma se gli telefono mi risponde. Mi è stato spiegato, con grande chiarezza, che CR7 (in regime di svincolo dall’Al Nassr, ma potrebbe rinnovare ndr) non ha interesse a giocare in Brasile. Ma io ho fatto notare che i colori del Portogallo sono gli stessi del Fluminense e che lui, Cris, sarebbe il sogno di una grande ‘torcida’. In generale – ha aggiunto -, c’è anche il problema che spaventa, e trattiene, alcuni calciatori dal venire qui: la violenza che c’è a Rio de Janeiro. Di ciò che è successo ad Agustìn Rossi, si è saputo anche all’estero”. Il riferimento è al portiere argentino del Flamengo uscito miracolosamente vivo da un vero e proprio assalto a colpi di arma da fuoco all’auto su cui stava percorrendo una delle principali ‘arterie’ della città. Quanto a Neymar, il presidente del Fluminense ha spiegato che “si sarebbe trattato di un presitito, lui è ancora legato al Santos e potrebbe rinnovare. Renato (Gaùcho ndr) era d’accordo, ma il giocatore ci ha detto di parlare con suo padre. Poi però è stato Neymar stesso che, molto educatamente, ci ha spiegato che preferisce impiegare quel mese per rimettersi dagli ultimi problemi fisici che ha avuto, e recuperare la piena forma”. Ora però Bittencourt, capace a suo tempo di riportare in Brasile, nella loro squadra del cuore, gente come Marcelo e Thiago Silva, non molla e spera ancora di convincere almeno O Ney, o magari CR7 con l’aiuto del presidente della Fifa Gianni Infantino.

