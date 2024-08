Fofana a Milano, domani le visite mediche col Milan

agenzia

Il centrocampista chiude la campagna acquisti rossonera

MILANO, 16 AGO – Youssouf Fofana è a Milano e domani mattina sosterrà le visite mediche con il Milan. Il centrocampista del Monaco approda in rossonero per 25 milioni di euro. Va a buon fine quindi la lunga trattativa del club rossonero con il giocatore che ha fortemente voluto il Milan e, come già spiegato da Fonseca, la campagna acquisti rossonera si è conclusa con questo ultimo acquisto.

