A Foggia pazza rimonta del Catania: sotto di due gol, sbaglia un rigore ma poi pareggia nei minuti finali con Inglese e Di Gennaro

SERIE C

I rossazzurrri con un finale di carattere riacciuffano una partita che sembrava stregata

Dal doppio svantaggio alla possibilità di vincerla. Il Catania alla fine recrimina per un 2-2 che sta stretto alla formazione di Toscano. Troppo permissivo dopo gli avvii furenti nel primo tempo e nella ripresa, con la reazione in coda al match grazie ai gol di Inglese e Di Gennaro. C’è rabbia per il rigore sbagliato da D’Andrea (sul 2-0 per gli avversari) e per un pallone in area spedito fuori da posizione favorevole. Al di là degli errori individuali, anche in fase di copertura, la squadra di Toscano ha trovato forse fisiche e carattere per rimettere in piedi un duello che a un certo punto sembrava impossibile recuperare. Buon segno, con alcuni particolari da oliare e senza mettere davanti l’alibi di troppe assenze per infortunio.

S’è giocato in un clima davvero difficile, a Foggia, città colpita dalla morte dei tre tifosi reduci dalla precedente trasferta di Potenza. Corona d’alloro deposta dal presidente e dal tecnico Capuano prima del via, il minuto di raccoglimento, il silenzio per 13 minuti.

Poi la gara. I primi 10′ sono tutti del Catania che guadagna spazio sulla trequarti e al primo affondo, dopo pochi secondi, sfiora il gol con il colpo di testa di Montalto. I padroni di casa cominciano a pressare schiacciando i rossazzurri sulla propria trequarti. Il gol messo a segno al 33′ con Murano viene annullato per un fallo in area. Ma è il prologo per il vantaggio rossonero. Infatti il Foggia passa con una girata improvvisa di Tascone (38′), posizionato in area sulla sinistra: palla sotto la traversa, complice anche la mancata copertura di Jimenez e di Verna che erano sulla traiettoria.

Il secondo tempo sembra, in avvio, una fotocopia del primo. Il Catania parte forte, con Toscano che rivoluziona la squadra con gli ingressi di Inglese, Quaini e D’Andrea per avere più spinta offensiva. Ma dopo un avvio furente dei rossazzurri a raddoppiare è il Foggia ancora con Tascone. Palla gestita da Murano, Emmausso pesca a destra proprio Tascone che supera Anastasio e fa secco Adamonis. Entra anche Lunetta ma la squadra di Toscano perde velocità e precisione nel ripartire.

L’errore dal dischetto

Il Catania ha anche l’occasione di riaprire il confronto quando Quaini sradica un pallone al limite dell’area, serve D’Andrea che viene atterrato da Parodi. L’arbitro indica il dischetto, ma lo stesso D’Andrea sceglie l’angolo e tira senza imprimere forza al pallone. De Lucia ci arriva e respinge. Ancora D’Andrea davanti alla porta fallisce ancora un gol facile facile spedendo addirittura fuori nonostante lo specchio della porta spalancato.

E, allora, a quattro minuti scarsi al 90′ ci pensa Inglese a riaprire il match avviando l’azione, chiudendo con la collaborazione di Verna e Lunetta con un tiro sotto la traversa. Il Catania pareggia con Di Gennaro, inseritosi dalle retrovie per coronare un’azione corale avviato da Anastasio, proseguita da Castellini, con Inglese che ha servito D’Andrea con l’attaccante abile a servire lo stesso Di Gennaro. Il 2-2 non accontenta tutti. Il Foggia recrimina, lo fa anche il Catania incerottato ma con nessuna intenzione di consegnarsi agli avversari.

Il tabellino

Foggia-Catania 2-2

FOGGIA (4-3-2-1): De Lucia 6; Silvestro 6 (dal 1′ s.t. Vezzoni 6), Parodi 5, Carillo 6, Felicioli 5,5; Tascone 7,5 (dal 18′ s.t. Zunno 6), Mazzocco 6,5 (dal 10′ s.t. Camigliano 6), Danzi 6; Emmausso 6,5, Millico 6,5 (dal 10′ s.t. Gargiulo 6); Murano 6,5 (dal 37′ s.t. Santaniello 4). A disp. Perina, De Simone, Orlando, Sarr, Salines, Pazienza. All. Capuano 6.

CATANIA (3-5-2): Adamonis 5,5; Ierardi 6,5 (dal 1′ s.t. D’Andrea 4,5), Di Gennaro 7, Castellini 6,5; Guglielmotti 6 (dal 31′ s.t. Raimo s.v.), Jimenez 5 (dal 1′ s.t. Quaini 6,5), Verna 5,5, Luperini 5 (dal 10′ s.t. Lunetta 6), Anastasio 5,5; Stoppa 5, Montalto 5,5 (dal 1′ s.t. Inglese 7). A disp. Bethers, Torrisi, Gega, Forti. All. Toscano 6,5.

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido 6,5 (Lisi e Merciari).

RETI: Tascone al 38′ p.t. e al 5′ s.t. Inglese al 42′ s.t. Di Gennaro al 48′ s.t.

NOTE: spettatori 8 mila, Espulso Santaniello per gioco scorretto (doppia ammonizione).

AMMONITI: Silvestro, Luperini, Verna, Carillo, Danzi, Emmausso, Ierardi, Anastasio.