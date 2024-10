Fonseca, abbiamo perso ma è stata la gara migliore del Milan

agenzia

Sono soddisfatto, c'era rigore ma con noi arbitro zero dubbi

MILANO, 01 OTT – “Non abbiamo vinto ma è la partita che mi è piaciuta di più da quando sono al Milan. Abbiamo fatto un secondo tempo fantastico. Siamo tristi e delusi ma dobbiamo anche capire cosa abbiamo fatto. Sono soddisfatto non solo per il coraggio ma anche per la forma con cui abbiamo giocato”: lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca dopo la sfida contro il Leverkusen, ko per 1-0. Poi sull’episodio nel recupero, con il fallo sulla linea ai danni di Loftus Cheek Fonseca non ha dubbi: “Per me è rigore. Ma ho sentito durante la partita che l’arbitro non ha avuto mai dubbi contro di noi. Non mi piace parlare di questo ma si sente quando accade”.

