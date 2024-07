Fonseca ‘buon Milan, ha giocato con coraggio’

agenzia

Stanno tornando i giocatori, c'è tanto da imparare e migliorare

MILANO, 28 LUG – “Abbiamo delle buone sensazioni. La cosa più importante è che abbiamo messo in campo quello su cui abbiamo lavorato in settimana. I giocatori hanno fatto quello che ho chiesto loro: giocare con coraggio, mantenere la palla, trovare gli spazi che sono importanti. Abbiamo tanto da imparare e penso che la partita che abbiamo fatto oggi sia stata positiva. Era importante vincere per acquisire fiducia”: Paulo Fonseca dagli Stati Uniti elogia la prestazione del suo Milan vittorioso contro il Manchester City nella prima sfida della tournée americana. “Stanno tornando i giocatori. Dobbiamo integrarli – continua Fonseca a Milan Tv – nel nostro possesso e continuare imparare: c’è tanto da migliorare difensivamente e offensivamente”. Tanti infatti i giovani in campo nel match contro il City mentre si attende il rientro dei big. Oggi si è unito alla squadra anche Rafael Leao che inizierà quindi la preparazione alla nuova stagione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA