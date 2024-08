Fonseca, è impossibile vincere se difendiamo così

agenzia

Pecchia si gode i suoi giovani, 'vinciamo con l'entusiasmo'

PARMA, 24 AGO – “È impossibile vincere le partite quando difendiamo così: la squadra non difende come squadra, ma anche individualmente abbiamo sbagliato i duelli,ben molte marcature. Ed è un problema di atteggiamento difensivo collettivo, non solo dei difensori”. Paulo Fonseca ha tante cose da mettere a posto nel suo Milan che ha raggranellato un misero punto nei primi 180 minuti di campionato. Ma ha chiaro qual è la cosa da cui cominciare, dopo la sconfitta con il Parma. “È andata molto male difensivamente – dice il tecnico portoghese – oggi abbiamo pressato più alto rispetto alla partita col Torino, ma non è andata bene. Mi sembra anche un problema di atteggiamento, di energia, di voler difendere come squadra”. Fabio Pecchia, nel giorno del suo 51esimo compleanno, si gode invece i suoi ragazzini terribili, una classifica insperata e una vittoria contro il Milan che sa d’impresa e dà ancora più entusiasmo all’ambiente dopo il buon esordio con la Fiorentina. “Cancellieri e Almqvist – ha detto – sono arrivati solo da dieci giorni, ma nel momento di maggiore sofferenza ci hanno permesso di vincere una partita bellissima. Il Milan ci ha tenuto tantissimo sotto pressione, ma noi non ci siamo solo difesi, abbiamo voluto giocare e avuto la voglia di vincere le partite. Manca esperienza e su questo non possiamo farci niente, ma c’è entusiasmo, voglia di giocare, di divertirsi. In più conosco questi ragazzi molto bene, ho visto la loro crescita e questo per me è un grande vantaggio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA