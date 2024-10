Fonseca, Leao? Non è un caso ma non dico se giocherà

agenzia

Tornerà presto ad essere il giocatore che ci aspettiamo da lui

MILANO, 28 OTT – “Leao? Capisco la curiosità, ha lavorato bene come sempre. Non è un problema e non è un caso. Siamo sicuri che tornerà presto quello che ci aspettiamo da lui e quello che lui stesso si aspetta”… ma se giocherà domani non lo dico”: lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro il Napoli. Il tecnico rossonero – che questa volta evita di dare la formazione titolare anche se ha portato fortuna svelarla in Champions “magari dovrei ma non voglio” – ribadisce che non c’è nessun caso e spiega così ciò che sta accadendo al portoghese: “Succede che l’allenatore non lo sta facendo giocare, perché se lo facessi giocare non ci sarebbero problemi. Ma sono cose normali nel calcio: alcuni giocano, altri no. Io penso sempre a diverse cose quando scelgo. Per me questo è molto normale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA