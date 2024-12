Fonseca, mi aspetto di allenare Milan in Supercoppa

agenzia

Mai avuto paura nel calcio, ho coscienza tranquilla

MILANO, 29 DIC – “Se mi aspetto di allenare il Milan in Supercoppa? Posso aspettarmelo, perché non ho nessun segnale del contrario. Adesso vado a casa, con la mia famiglia e riguarderò la partita e mi preparerò per lavorare domani”: lo dice Paulo Fonseca, tecnico del Milan, incalzato in conferenza stampa sulle domande riguardo il suo futuro. “Se ho paura di essere il sacrificato? Mai nella mia vita – spiega – ho avuto paura di qualcosa nel calcio. La cosa più importante è avere la coscienza tranquilla, lavorare ed essere onesto con chi lavora con me e io ho la coscienza tranquilla per cui non ho paura”. Fonseca ribadisce di non aver avuto alcun confronto con i dirigenti del Milan ma il suo futuro sembra ormai segnato. I dirigenti del Milan non hanno ancora lasciato lo stadio e sono insistenti le voci riguardo un ingaggio di Sergio Conceiçao. Il club intanto non ha comunicato o confermato le voci sul futuro del tecnico.

