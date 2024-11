Fonseca ‘Monza match prioritario, Milan merita vittoria’

agenzia

'Squadra in crescita, sono fiducioso per il futuro'

MILANO, 01 NOV – “Se guardiamo i risultati dobbiamo vincere. Sarà una gara difficile ma dobbiamo iniziare a vincere anche fuori casa. Il Monza ha pareggiato con l’Inter e stava vincendo. È una squadra molto ben allenata. Per noi è una partita prioritaria. Il Milan merita questa vittoria dopo come ha lavorato questa settimana”: lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca a Milan Tv alla vigilia del match contro il Monza. I rossoneri sono reduci dal ko con il Napoli ma l’allenatore portoghese é fiducioso: “La squadra sta lavorando come una squadra. Non perde palla facilmente, capisce i momenti della partita. Dobbiamo migliorare difensivamente, ma anche in quel settore siamo in crescita. E ho fiducia per il futuro”.

