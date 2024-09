Fonseca ‘nessun caso, con Theo e Leao non ho problemi’

agenzia

Tecnico Milan, 'non dobbiamo crearne quando non ci sono'

ROMA, 31 AGO – Con Theo e Leao, rimasti lontani dal gruppo squadra durante il cooling break, “non c’è nessun problema, non dobbiamo crearlo. Ho parlato con i giocatori, ho spiegato la scelta di lasciarli fuori dai titolari e i giocatori l’hanno accettata”. Così Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ai microfoni di Dazn, cerca di smorzare le polemiche sul mancato avvicinamento da parte di Theo Hernandez e Leao alla panchina rossonera durante il cooling break. Il tecnico rossonero, poi, prosegue sottolineando di non aver “guardato che loro sono rimasti lì, ero concentrato sul break. Erano entrati da due minuti e non c’è nessun problema. Non creiamo problemi quando non ci sono”.

