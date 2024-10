Fonseca, nostro rigorista è Pulisic, non so cosa sia successo

agenzia

Tecnico Milan, 'gli ho detto che non deve più succedere'

FIRENZE, 06 OTT – “Il nostro rigorista è Pulisic, non so perché i giocatori abbiano cambiato idea. Ho parlato con lui, e gli ho detto che non deve più succedere”.Così, in conferenza stampa, Paulo Fonseca torna sull’argomento dei penalty falliti dal Milan, e dei suoi calciatori (Theo Hernandez e Abraham) che li hanno tirati, facendoseli parare da De Gea. Poi Fonseca ribadisce un concetto già espresso ai microfoni di Dazn: “amo il calcio e non voglio contribuire a questo circo. Adesso ogni minimo contatto è rigore: il calcio non è così, non voglio parlarne”.

