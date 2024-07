Fonseca si presenta,’Milan club universale,qui per vincere’

agenzia

'Ho responsabilità e orgoglio, pronto a fare grande lavoro'

MILANO, 08 LUG – “Sono molto motivato ed emozionato, oltre che fiducioso di poter fare un grande lavoro. So di essere in un club che vuole vincere, un club universale. Sono pronto ad iniziare questa nuova strada e non vedo l’ora di cominciare. Ho grande ambizione e voglio vincere”: lo dice Paulo Fonseca, nuovo tecnico del Milan, nella conferenza stampa di presentazione a Casa Milan. “So la responsabilità che ho, è anche un grande orgoglio e ambizione. Ho fiducia”, ribadisce l’allenatore portoghese.

