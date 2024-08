Fonseca, voglio Milan diverso da quello col Torino

agenzia

'A Parma sarà difficile, si dovrà soffrire per vincere'

MILANO, 23 AGO – “Dobbiamo essere una squadra diversa da quella del primo tempo col Torino. Il Milan non può permettersi di lasciare all’avversario una fase di costruzione come quella concessa ai granata. Dobbiamo essere costanti, non possiamo lasciare 45′ ad una squadra giocando in casa”: lo ribadisce il tecnico del Milan Paulo Fonseca che si aspetta una prestazione più attenta contro il Parma dopo il pari strappato all’ultimo contro il Torino. “Penso che sia il momento di capire cosa c’è da migliorare. Mi aspetto una partita difficile contro una squadra molto particolare, che corre e lotta tanto. Vincere a Parma – avvisa Fonseca – non è solo questione di giocare, ma anche di soffrire e lottare. Il Parma è una squadra aggressiva difensivamente e in contropiede, i giocatori esterni sono pericolosi. Non dobbiamo perdere palloni. Sono combattivi, non sarà facile”.

