Forfait Lautaro per Verona-Inter, ha la febbre e torna a Milano

agenzia

Capitano nerazzurro non ci sarà con Hellas, al suo posto Correa

MILANO, 23 NOV – Lautaro Martinez dà forfait e rientra a Milano causa febbre alta e sindrome influenzale. Il capitano dell’Inter non sarà dunque a disposizione per la sfida col Verona delle 15. Simone Inzaghi in attacco dovrebbe quindi puntare sulla coppia Thuram-Correa per cercare l’assalto al primo posto in classifica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA