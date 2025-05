Foro Italico tempio del Taekwondo, 1800 giovani atleti in gara

agenzia

Presidente Fita Cito: "Sport di base merita la giusta cornice"

ROMA, 29 MAG – Il torneo di taekwondo per giovani atleti più grande ed importante d’Europa torna nella cornice più iconica dello sport italiano: il Kim & Liù 2025 si prepara a colorare il Foro Italico di Roma il 30 e 31 maggio con 1800 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi europei, accompagnati da 220 società sportive. Un evento che celebra lo sport di base e la passione per il taekwondo fin dalle sue radici, riempiendo un impianto simbolo dello sport nazionale. L’ingresso è gratuito. L’appuntamento con il taekwondo italiano al Foro Italico proseguirà anche l’1 e 2 giugno con l’Olympic Dream Cup, la Coppa Italia del taekwondo. Saranno circa mille gli atleti e le atlete, in rappresentanza di 18 regioni italiane. “Abbiamo scelto, da anni, di portare il nostro evento più importante per i giovanissimi e la Coppa Italia delle regioni nel luogo simbolo dello sport italiano, il Foro Italico, perché crediamo che lo sport di base meriti la cornice più prestigiosa e che sia di ispirazione per migliaia di bambini che sognano di diventare campioni – ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito -. Il Kim & Liù e l’Olympic Dream Cup rappresentano la nostra visione: uno sport accessibile, formativo e ispirato ai valori olimpici di rispetto e inclusione. È da qui che nasce il futuro del taekwondo italiano.

