Fortaleza-Cearà: incidenti con feriti e 115 arresti

Torna la violenza in Brasile, in occasione del 'Clàssico-Rei'

FORTALEZA, 08 FEB – E’ di 115 arresti e un numero ancora imprecisato di feriti il bilancio degli scontri fra opposte fazioni di tifosi che hanno preceduto la disputa del derby di Fortaleza, il cosiddetto ‘Clàssico-Rei’, tra la squadra che porta il nome della città e il Cearà, valido per il campionato ‘estadual’ e in corso allo stadio ‘Castelao’. Gli scontri, particolarmente violenti e con uso di cinghie, pietre e bastoni, sono avvenuti in quattro diversi punti della città, uno dei quali nei pressi del ‘Castelao’, e per questo sono state fermate 108 persone. Altre sette sono state portate via perché si è scoperto che su di loro pendevano già dei mandati di arresto. Tra loro c’è il capo di una tifoseria organizzata, ma le forze dell’ordine non hanno precisato di quale dei due club. A riportare la situazione verso la calma stanno contribuendo, oltre agli agenti delle forze dell’ordine, anche 500 appartenenti a un’agenzia di sicurezza privata.

