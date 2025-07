‘Forza Italia: Libera la Lazio’, nuovo striscione contro Lotito

agenzia

Esposto dai tifosi biancocelesti davanti alla sede di Fi

ROMA, 30 GIU – “Forza Italia: libera la Lazio”. Il presidente bianconceleste, Claudio Lotito, è sempre nel mirino die tifosi che stamattina, davanti alla sede del partito politico di Forza Italia, hanno esposto un nuovo striscione volto sempre a criticare l’operato del numero uno laziale, senatore della Repubblica in quota Forza Italia. Sono giornate di tensione anche nella tifoseria che sta manifestando il malcontento per l’immobilità sul mercato della Lazio per il blocco imposto dalla Covisoc e che impedirà alla società di acquistare nuovi calciatori nella sessione estiva. La nuova presa di posizione verso Lotito fa seguito a quella già manifestata qualche giorno fa con un altro striscione esposto su un palazzo di via di campo Marzio e visibile da piazza del Parlamento.

