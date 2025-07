Fp Belgio: a Piastri la pole della sprint, 4/o Leclerc

agenzia

Verstappen in prima fila, fuori in Q1 Hamilton e Antonelli

ROMA, 25 LUG – Oscar Piastri su McLaren ha conquistato la pole position della gara sprint di domani nel Gran premio del Belgio, a Spa. L’australiano ha preceduto la Rde Bull di Max Verstappen, Seconda fila per l’altra McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc, col quarto tempo. L’altro ferrarista, Lewis Hamilton, non ha superato nemmeno la Q1, a causa di un testa coda, così come Kimi Antonelli con la Mercedes.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA