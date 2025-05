Francia: Bezzecchi, Le Mans mi piace molto

agenzia

L'Aprilia cerca conferme dopo i test positivi di Jerez

ROMA, 06 MAG – “Sono contento di andare a Le Mans, ho voglia di tornare in sella dopo i test di Jerez che sono stati positivi. È una pista che mi piace molto e dove ho anche vinto in passato, quindi siamo motivati e pronti a dare il massimo”. Marco Bezzecchi e l’Aprilia si apprestano con ottimismo al sesto appuntamento del mondiale MotoGP, che si corre nel fine settimana. Positivo anche l’avvicinamento di Lorenzo Savadori, in Francia ancora sostituto del convalescente Jorge Martin: “Le Mans è un circuito bellissimo dove non corro da qualche anno. Non vedo l’ora di tornare in pista per proseguire lo sviluppo della RS-GP25 e portare avanti il lavoro avviato nei test di Jerez”.

