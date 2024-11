Francia esclude ancora Mbappè, non ci sarà con l’Italia

agenzia

Per la seconda volta il capitano non compreso tra i convocati

ROMA, 07 NOV – Kylian Mbappè non è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps, per le partite di Nations League contro Israele (14 novembre) e Italia (17 novembre). E’ la seconda volta di fila che l’attaccante del Real Madrid viene esonerato da un raduno della squadra francese: il mese scorso, era stato lasciato a disposizione del suo club per curare un infortunio, una scelta che aveva creato polemiche perchè aveva poi giocato in campionato con il suo club.

