Frank ‘Il Psg ha tanti campioni, per noi è uno stimolo in più’

agenzia

Tecnico Tottenham 'ma Kvara è unico, ha un talento enorme'

UDINE, 12 AGO – “Per il club, la squadra e tutti coloro che sono coinvolti, sarà una straordinaria opportunità: non sento tanto la pressione, piuttosto la reputo una grande occasione per tutti noi e vogliamo sfruttarla, contro una squadra fenomenale, zeppa di campioni che ha appena concluso una stagione eccezionale, vincendo quasi tutto”. Lo ha detto in conferenza stampa Thomas Frank, neo allenatore del Tottenham ed ex Broendby e Brentford, presentando la finale di Supercoppa Uefa di domani con il Psg. Circa i singoli, “Udogie si sta preparando e si sta avvicinando alla forma migliore, mentre Bissouma non sarà a disposizione per motivi disciplinari: ha collezionato troppi ritardi negli allenamenti che hanno mancato di rispetto al gruppo. L’esperienza di Romero sarà molto importante, ha giocato finali importanti e ci sarà di grande aiuto, ma tutti i miei ragazzi vogliono vincere ancora”. Il nemico numero 1 sarà Kvara: “Non possiamo sempre atterrarlo per fermarlo – ha scherzato Frank – E’ unico, sa portare palla, ha un talento enorme, lo abbiamo conosciuto con il Napoli, con la nazionale e ora con il Psg. Però è umano, abbiamo un’ottima strategia e ottimi giocatori per arginarlo”. Uno dei vantaggi sta nella preparazione pre campionato senza intoppi, a differenza degli avversari rientrati da poco dalle vacanze, dopo il Mondiale per Club perso in finale con il Chelsea: “Ci siamo potuti preparare bene – ammette Frank – magari per il Psg potrà essere uno svantaggio, hanno avuto una stagione lunga, ma hanno giocato fino a 4 settimane fa e hanno già minuti nelle gambe. Con un po’ di riposo avranno sicuramente ritrovato freschezza, ci sono sempre pro e contro in una cosa del genere”. Il tecnico dei londinesi non è in vena di favori ai suoi avversari: nessuna anticipazione. Nemmeno su chi sarà il nuovo capitano: “Lo annunceremo alla squadra domani, i leader della squadra saranno nominati invece alla fine del mese”. Passaggio finale sulle nomination al Pallone d’oro, di cui il PSG ha fatto incetta: “Questo aggiunge pepe alla sfida di domani, perché affrontiamo una formazione piena di campioni e che vengono da una stagione straordinaria, ma non c’è un mio preferito”.

