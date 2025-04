Frattesi un gol per la nonna ‘c’è stato il suo zampino’

agenzia

'Ero molto legato a lei, è stata dura. Da lassù avrà strillato'

ROMA, 09 APR – “Io nella mia vita ho sempre pensato di avere come qualità migliore la testa. In questo periodo ho pensato che niente e nessuno avrebbe potuto scalfirmi. Quando mi sono trovato di fronte a questa cosa, sinceramente sono rimasto un po’ spiazzato. Andavo dritto per la mia strada, ma poi non sono riuscito più a farlo perché ero molto legato a mia nonna”. E’ un Davide Frattesi commosso quello che, dai microfoni di Sky Sport, fa una dedica speciale dopo aver segnato il gol della vittoria dell’Inter sul campo del Bayern. “E’ stata dura, non ero abituato a vederla così, e per me è stata sempre una cosa abbastanza pesante – dice ancora Frattesi -. Stasera c’è pure il suo zampino, sono contento di questo e magari da lassù qualche strillo mia nonna l’ha tirato”. Ma cosa rappresenta questa vittoria? “Sicuramente tanto, anche se delle volte veniamo un po’ massacrati come per il pareggio di Parma – risponde -. Ci può stare, ma essere su tre fronti è veramente dispendioso. Abbiamo portato a casa un ottimo risultato, adesso dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo perché questo finale per noi è troppo importante”.

