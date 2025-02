Freestyle: cdm, Flora Tabanelli vince nello Slopestyle in Canada

agenzia

E' la prima vittoria in assoluto per l'Italia nella specialità

ROMA, 22 FEB – L’azzurra Flora Tabanelli ha vinto lo SlopeStyle di Stoneham, in Canada, cogliendo il primo successo di sempre nella specialità per un italiano nella coppa del mondo di Freeski. La 17enne emiliana non era mai riuscita a salire sul podio in tale disciplina ma nella località canadese ha dato tutto in finale, col punteggio di 80,41 nella prima prova, livello irraggiungibile per tutte le avversarie, con la cinese Ruyi Yang seconda e la statunitense Rell Harwood terza. Tabanelli ha già la matematica certezza di vincere la Coppa del Mondo di Big Air, e con due vittorie e quattro podi in stagione guida con margine la classifica generale della cdm di Freeski con 500 punti ed un margine di 100 lunghezze sulla cinese Ailing Eileen Gu e 110 sulla francese Tess Ledeux. “E’ una sensazione incredibile, sono davvero contentissima. Ho fatto una grande prima run, in una stagione fantastica: è la prima volta che vinco nello Slopestyle in Coppa del Mondo il commento di Tabanelli -. Sto vivendo un sogno che si sta realizzando, ora voglio restare concentrata sulle ultime due gareper giocarmi le mie chance anche nella classifica generale”. La stagione di coppa del mondo si completerà tra l’11 ed il 14 marzo a Tignes (Francia), prima di spostare l’attenzione sui Mondiali di St. Moritz della settimana successiva.

