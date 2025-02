Frenano Real Madrid e Atletico, Barça tenta l’aggancio

agenzia

Entrambe pareggiano 1-1, Bellingham espulso per proteste

ROMA, 15 FEB – Nonostante la 17ma rete in campionato di Kylian Mbappé, il Real Madrid, ridotto in dieci al 40′, si è lasciato sfuggire due punti preziosi nella corsa per il titolo della Liga sul campo dell’Osasuna, dove ha pareggiato 1-1. Con lo stesso punteggio é terminata Atletico Madrid-Celta Vigo (a segno Aspas su rigore e Sorloth). Anche i colchoneros hanno giocato in 10, dal 5′, dopo l’espulsione del giovane Pablo Barrios. Real a 51 punti e Atletico a 50. E lunedì il Barcellona, che riceve il Rayo Vallecano, può riportarsi in vetta. Mbappé, autore del 25esimo gol stagionale, aveva lanciato la sua squadra sfruttando un cross di Federico Valverde sul primo palo (15′), ma non è riuscito a impedire un’altra pessima prestazione dei campioni di Spagna, in un pomeriggio segnato da nuove polemiche arbitrali. L’attaccante croato Ante Budimir, atterrato in area da Camavinga, ha pareggiato con un contestato rigore (58′) concesso dopo l’intervento del VAR. La squadra di Carlo Ancelotti ha chiuso il match (il terzo di fila in campionato senza i tre punti) in dieci dopo l’espulsione diretta di Bellingham, per una protesta troppo veemente nei confronti dell’arbitro. Con 51 punti…

