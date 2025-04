Funerali Papa, Malagò invita a sospendere eventi sport di sabato

agenzia

N.1 Coni, e 1' silenzio per quelli previsti in settimana

ROMA, 22 APR – Sabato prossimo, 26 aprile, si terranno i funerali di papa Francesco e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel Dpcm odierno, invita le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco. Il numero 1 del Coni, poi, rinnova l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice.

