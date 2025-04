Funerali Suor Paola, tifosi laziali danno addio a religiosa

agenzia

Lotito: "Persona speciale, lascia un segno indelebile"

ROMA, 04 APR – L’ultimo abbraccio, l’ultimo saluto del popolo laziale a Suor Paola, la religiosa tifosa biancoceleste scomparsa all’età di 77 anni. Tanti i tifosi e i volti noti che hanno raggiunto la Chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, per partecipare ai funerali: tra i presenti Alessandro Di Battista, Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Guglielmo Stendardo, Stefano Fiore, Stefan Radu, Antonio Giuliani e Massimo Maestrelli, solo per citarne alcuni. Presente anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che prendendo la parola durante la funzione, ha ricordato ancora una volta come Suor Paola fosse “una persona speciale che ha lasciato un segno indelebile, non solo una guida spirituale ma un grande esempio di amore. Suor Paola non era solo una tifosa ma il segno di una comunità. La sua dedizione e la sua instancabile energia hanno ispirato generazioni e rappresentano un patrimonio prezioso che porteremo sempre nel nostro cuore”. All’uscita del feretro, poi, tanti applausi, fumogeni e palloncini biancocelesti a volare verso il cielo per l’ultimo saluto commosso di un popolo intero.

