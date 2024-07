Futsal Champions League, Meta Catania nel girone E dei preliminari che iniziano a fine agosto

FUTSAL

I campioni italiani di Futsal giocheranno in Danimarca dal 20 al 25 agosto i preliminari di Champions League

La squadra campione d’Italia Meta Catania Bricocity è stata inserita nel girone E del preliminare della Futsal Champions League. Oggi a Nyon in Svizzera nella sede della Uefa sono stati sorteggiati i gironi della fase preliminare. I rossazzurri sono stati sorteggiati nel Girone E insieme ai danesi del Hjorring Futsal Klub, i norvegesi del Utleira Idrettslag e la formazione Euyropa FC Gibilterra.

Il girone si giochera in Danimarca dal 20 al 25 agosto

Il girone E della Meta Catania verrà giocato tutto in casa dei danesi del Hjorring dal 20 al 25 agosto. Si qualificherà al main round di Champions League la prima classificata di ogni girone. Rossazzurri che a fine Agosto dunque voleranno in Danimarca nella città di Hjorring comune danese di 66.178 abitanti situato nella regione dello Jutland settentrionale. La città è conosciuta per lo svolgimento di uno dei più importanti tornei giovanili di calcio, la Dana Cup.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA