Galatasaray, fatta offerta necessaria al Napoli per Osimhen

agenzia

Vicepresidente: vuole venire da noi, risolveremo in 48 ore

NAPOLI, 09 LUG – “Abbiamo fatto l’offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. La questione verrà risolta entro 48 ore”. Lo ha detto il vicepresidente del Galatasaray Metin Ozturk parlando dello sprint del club turco per acquistare l’attaccante nigeriano del Napoli che ha giocato nel Galatasaray in prestito nella scorsa stagione. Ozturk, parlando a margine dell’assemblea della Federazione calcistica turca ai media locali, ha sottolineato che “affronteremo la Champions League passo dopo passo. Prima puntiamo ai quarti di finale, poi alle semifinali e alla finale. Ogni giocatore vuole giocare per il Galatasaray, anche Victor Osimhen e lo vogliamo con noi”. La trattativa tra il club di Istanbul e il Napoli va avanti, con i turchi che vorrebbero pagare in tre rate la clausola di rescissione di 75 milioni prevista dal contratto e che il club azzurro chiede, mentre sembrano arenarsi le offerte precedenti di circa 60 milioni fatte dallo stesso Galatasaray.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA