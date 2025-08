Galatasaray-Lazio finisce pari, in Turchia è 2-2

agenzia

Doppietta di Torreira, autogol di Sanchez e rete Zaccagni

ROMA, 02 AGO – La Lazio, dopo la sconfitta con il Fenerbahce 1-0, pareggia contro il Galatasaray 2-2. Sarri schiera dall’inizio Mandas tra i pali con Rovella preferito a Cataldi in mezzo al campo insieme a Guendouzi e Dele Bashiru e Zaccagni, Cancellieri e Castellanos a formare il tridente offensivo. Ad andare in vantaggio sono i campioni di Turchia con il colpo di testa di Torreira, tutto solo nell’area piccola, che dopo 10 minuti firma l’1-0. La squadra di Sarri riesce a ribaltare il risultato nel primo tempo prima con l’autogol di Sanchez, che devia nella propria porta il colpo di testa di Cancellieri, e poi con il sinistro di Zaccagni che manda i biancocelesti al riposo sul 2-1. Nella ripresa il tecnico laziale ruota la rosa e sfiora il tris con Pedro, appena entrato, che a porta sguarnita manda fuori. Ma a un quarto d’ora dalla fine arriva il pari del Galatasaray, ancora con Torreira che fissa il risultato sul 2-2 finale e chiude la mini tournée in terra turca con una sconfitta e un pari per la Lazio, attesa ora dai match contro Burnley e Atromitos prima del debutto in campionato contro il Como.

