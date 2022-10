Claudio Ranieri "lancia" il Catania: «Con questi tifosi sognare è possibile»

Un tifoso speciale, Claudio Ranieri. Catania non l'ha mai dimenticato e lui, il tecnico del Leicester campione d'Inghilterra nel 2015-16, non ha mai dimenticato il Catania.

L'ex difensore rossazzurro protagonista della promozione in A datata 1983, quella degli spareggi di Roma, ieri è stato ospite della città di Vittoria per ricevere il premio “Gianni Di Marzio” nell'ambito del Premio nazionale del calcio siciliano organizzato da Claudio La Mattina. Il ventennale della manifestazione ha avuto una location splendida come la piazza principale della località iblea.

Ranieri, in un'intervista al nostro giornale, in edicola oggi, ha ricordato i suoi trascorsi in rossazzurro, il rapporto con il presidente Massimino e con lo stesso Di Marzio: «Gli devo tanto. E se oggi alleno, il merito è soprattutto suo. Di Marzio è stato un tecnico, un amico fraterno».

Commosso, Ranieri, prima di salire sul palco quando sono state proiettate le immagini della gara di Roma contro la Cremonese del 1983. Sul palco la premiazione con la moglie di Di Marzio, Tucci, e il figlio Gianluca (che presentava l'evento con Eleonora Incardona e Franco Causio) uniti in un abbraccio che ha suscitato commozione e ammirazione.

Ranieri ha anche avuto parole di incoraggiamento per il Catania di oggi: «Con un tifo così caloroso, e io ne so qualcosa per averne beneficiato, il nuovo club potrà andare davvero lontano».

