La Hub Ambiente Catania festeggia 40 anni con la riammissione in serie B1

Quarant'anni di attività festeggiati in questi giorni con la riammissione in B1 donne di pallavolo. La Hub Ambiente Catania è pronta all'esordio (sabato col Melendugno) e ha illustrato i progetti per la stagione. Il presidente Elio Gravagno ha fatto cenno non solo alla prima squadra: “L'attività del vivaio sarà curata come al solito con grande attenzione”. Il tecnico Ina Baldi, che si presenta al via portando in dote la sua immensa esperienza, ha aggiunto: “In prima squadra la società ha investito sul mercato con innesti di qualità. Vogliamo fare il massimo, anche perchè in campo femminile siamo, a Catania, la squadra più rappresentativa”.

