La Taekwondo Yon Catania trionfa ai campionati italiani di Bari

La Taekwondo Yon scala la vetta ai campionati nazionali: da Catania a Bari per il Campionato Italiano Cadetti Cinture Rosse e Nere, in cui i migliori giovani talenti di tutta Italia si sfidano per conquistare il titolo tricolore e coronare il loro sogno.

Weekend carico di soddisfazione quello per la Taekwondo Yon che, sabato 11 e domenica 12 febbraio, al PalaFlorio di Bari, ha trionfato con i suoi giovani atleti. Titolo di vice campione italiano per l’atleta Antonio Mocciaro che ha conquistato l’argento nella categoria -53kg Cadetti perdendo di un solo punto la finale, mentre Gabriele Galizia si è aggiudicato il titolo di campione d’Italia guadagnando l’oro nella categoria -65kg cadetti; entrambi cinture rosse. Per le cinture nere medaglia d’argento e titolo di vice campione italiano, per l’atleta Nicolò Alejandro Venuto nella categoria -61kg. La Taekwondo Yon, così, si è aggiudicata il titolo di società campione d’Italia, piazzandosi al primo posto nella classifica a squadre. Un nuovo successo per la squadra catanese guidata dal Maestro Valerio Bonanno.

