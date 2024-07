Ganna ‘Mattarella? Dispiace abbia aspettato sotto pioggia’

agenzia

'Argento? Come vedere Ferrari arrivare seconda'

PARIGI, 27 LUG – “Mattarella? Mi ha fatto i complimenti. Mi spiace averlo fatto aspettare sotto la pioggia”. Così scherza Filippo Ganna dopo l’argento nella crono su strada di Parigi 2024. Tornando sul secondo posto ha detto: “Da italiano è come vedere la Ferrari arrivare seconda. Rode. Poi non è che mi ha battuto uno sconosciuto…”. La medaglia, invece, “la dedico a me stesso”, ha proseguito. “Ma comunque con questo argento abbiamo aperto le danze, ora con il quartetto vogliamo continuavamo a ballare”, ha concluso.

