Garbin, ‘le mie ragazze stanno facendo la storia’

Capitana Italia dopo la vittoria della Billie Jean King Cup

(V. ‘Paolini batte Pegula, l’Italia vince…’delle 14.41) (ANSA) – ROMA, 21 SET – “Le ragazze stanno scrivendo la storia, stanno facendo imprese straordinarie”. Lo dice Tathiana Garbin, capitana dell’Italia in BJK Cup, dopo la conquista del trofeo,. “Quando giocano con la maglia della Nazionale riescono a reclutare energie che magari non hanno in altri tornei – aggiunge a Supertennis -. Sono molto orgogliosa di loro e di quel che fanno: non mancano mai a una chiamata, sono sempre presenti e quando non giocano tifano per chi è in campo. Sono orgogliosa della squadra che siete e di quello che state facendo”.

