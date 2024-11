Garbin, nella BJK Cup “successo della squadra”

agenzia

Capitana azzurra: valori del gruppo prevalenti sui personalismi

ROMA, 25 NOV – “È stata una vittoria di squadra, tutte le ragazze hanno portato una loro unicità in questa bellissima trasferta. Ognuna di loro ha colto quello che è lo spirito di squadra. Per me e per Filippo Volandri non è facile escludere grandi campioni che si aspettano di giocare. Le scelte sono difficili, ma abbiamo la consapevolezza di avere dei ragazzi straordinari, che capiscono l’importanza dell’evento e mettono da parte il valore personale per un valore di gruppo. Siamo veramente orgogliosi di queste ragazzi e ragazze”. Così ai microfoni di Radio Anch’io Sport (Rai Radio 1) Tathiana Garbin, capitana della Nazionale italiana femminile, vincitrice della Billie Jean King Cup.

